Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У будинках мешканців Підмосков'я через аномальні морози лопаються батареї, у квартирах з'явився іній

05 січня 2024, 15:58

У будинках мешканців Підмосков'я через аномальні морози лопаються батареї, у квартирах з'явився іній

У квартирах мешканців Підмосков'я через відсутність опалення з'явився іній. Фото: Baza У квартирах мешканців Підмосков'я через відсутність опалення з'явився іній. Фото: Baza

Через аномальні морози жителі Підмосков'я залишилися взимку без опалення та гарячої води. Температура в їхніх квартирах падає з кожним днем — аварійні бригади не справляються з ремонтом батарей. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що заморозки у Подільську, Химках, Балашихі та Люберцях вдарили по батареях у під'їздах, вони не витримали перепадів температур та луснули.

«У Климовську (мікрорайон Подільська) без опалення залишилося майже 20 тисяч людей: тепер у їхніх квартирах лише 8–19 градусів тепла. Люди замерзають, за їхніми словами, адміністрація міста не відповідає на заявки», — пише Baza.

Така сама ситуація в Химках: дехто виживає без опалення з кінця грудня. За словами мешканців будинку на Ленінському проспекті, сантехнік лише виміряв температуру їхніх батарей і пішов, а Мосенерго просить чекати і оголошує, що бригада має надто багато заявок.

За даними видання, гарячої води та тепла також немає у будинках на Будівельників, Чкалова, Ювілейному проспекті та на вулиці Бабакіна. За словами постраждалих, температура в деяких квартирах опустилася нижче за десять градусів.

А от мешканці військового містечка в Сонячногірську, за їхніми словами, мерзнуть у своїх будинках з кінця осені. Адміністрація пояснила їм, що проблема виникла через іржаві труби, і попросила «якось пережити зиму». Після заморозків опалення зникло остаточно.

Нагадаємо, 4 січня через пожежу на підстанції в Москві три райони залишилися без світла та опалення у 24-градусний мороз.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
РФ Московська область відсутність опалення Холод

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:50
На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі
12:55
ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
12:47
У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь
12:10
У найближчі тижні РФ може розпочати широкомасштабний наступ під Харковом — The Telegraph
11:45
До Донецька та Луганська заходить страхова компанія з Криму, на яку накладено санкції Заходом
11:25
Москва вирішила роздавати російське громадянство в обмін на службу в армії — ISW
10:20
Росіяни атакували дронами модульне містечко під Бериславом, семеро постраждалих
09:45
Російські військові просунулися біля Авдіївки — ISW
08:15
У Росії заявили про атаку на Крим понад 30 безпілотників
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 4 січня
23:02
РФ на окупованих територіях хоче поставити на військовий облік усіх 17-річних підлітків
17:45
В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину
17:13
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл загинула жінка, ще двох чоловіків травмовано
16:22
Окупанти намагаються нарощувати свої сили біля Часів Яру та відбити позиції біля Бахмута
15:45
В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя після захоплення Росією
13:55
У Росії крилаті ракети хочуть оснащувати касетними боєприпасами — ЦНС
12:45
Через масове дезертирство поранених російських бійців не пускають у відпустки — ГУР
12:10
У Криму знайдено морський безпілотник з 500 кг вибухівки — Baza
10:25
Двоє людей загинули в Херсонській області через російські обстріли минулої доби
09:53
Росіяни атакували на шести напрямках — Генштаб ЗСУ
усі новини
17:03
Російський безпілотник атакував житловий будинок у Нікополі
16:54
У Мирнограді через обстріл немає води і частково світла
15:58
У будинках мешканців Підмосков'я через аномальні морози лопаються батареї, у квартирах з'явився іній
15:44
В Україні працюють 94 «пункти незламності» на вокзалах
15:25
Після обстрілу РФ у шахті Мирнограда під землею все ще залишаються 17 працівників, є великі руйнування
14:45
У Святогірську показали міст: ремонт на завершальній стадії
14:44
Безуглу звільнили з посади заступника голови комітету з нацбезпеки
13:50
На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі
13:30
У ДПСУ пояснили посилення перевірок військовозобов'язаних на кордоні
13:13
ГУР провело спецоперацію у Білгородській області
12:55
ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
12:47
У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь
12:31
Атака РФ на Україну: у Повітряних силах повідомили, скільки ППО вночі збило дронів
12:10
У найближчі тижні РФ може розпочати широкомасштабний наступ під Харковом — The Telegraph
11:50
Армія Росії випустила 637 снарядів по Херсонщині: загорілися складські приміщення
11:45
До Донецька та Луганська заходить страхова компанія з Криму, на яку накладено санкції Заходом
11:25
Москва вирішила роздавати російське громадянство в обмін на службу в армії — ISW
10:59
У Києві затримали власника агрохолдингу, який постачає продукти окупантам на лівобережжі Херсона
10:59
Окупанти обстріляли підстанцію та ТЕС на Донеччині: знеструмлено шахту, 17 працівників опинилися під землею
10:25
На Донецькому напрямку уражено три ЗРК «Бук» окупантів
усі новини
ВІДЕО
У Білгородській області пройшла спецоперація ССО. Фото: Кадр із відео ГУР провело спецоперацію у Білгородській області
05 січня, 13:13
Наслідки удару з техніки ЗС РФ у Донецьку. Фото: Donetsk Live ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
05 січня, 12:55
Ураження ЗРК «Бук». Кадр із відео На Донецькому напрямку уражено три ЗРК «Бук» окупантів
05 січня, 10:25
Наслідки падіння боєприпасу у Білгороді. Фото: соцмережі У Білгороді вибухи: один із снарядів розірвався у дворі будинку
04 січня, 23:40
Стовп диму після ракетного удару. Кадр із відео В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину
04 січня, 17:45
Підпал літака. Кадр з відео У ГУР показали підпал бомбардувальника Су-34
04 січня, 13:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама