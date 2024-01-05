У будинках мешканців Підмосков'я через аномальні морози лопаються батареї, у квартирах з'явився іній

У квартирах мешканців Підмосков'я через відсутність опалення з'явився іній. Фото: Baza

Через аномальні морози жителі Підмосков'я залишилися взимку без опалення та гарячої води. Температура в їхніх квартирах падає з кожним днем — аварійні бригади не справляються з ремонтом батарей. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що заморозки у Подільську, Химках, Балашихі та Люберцях вдарили по батареях у під'їздах, вони не витримали перепадів температур та луснули.

«У Климовську (мікрорайон Подільська) без опалення залишилося майже 20 тисяч людей: тепер у їхніх квартирах лише 8–19 градусів тепла. Люди замерзають, за їхніми словами, адміністрація міста не відповідає на заявки», — пише Baza.

Така сама ситуація в Химках: дехто виживає без опалення з кінця грудня. За словами мешканців будинку на Ленінському проспекті, сантехнік лише виміряв температуру їхніх батарей і пішов, а Мосенерго просить чекати і оголошує, що бригада має надто багато заявок.

За даними видання, гарячої води та тепла також немає у будинках на Будівельників, Чкалова, Ювілейному проспекті та на вулиці Бабакіна. За словами постраждалих, температура в деяких квартирах опустилася нижче за десять градусів.

А от мешканці військового містечка в Сонячногірську, за їхніми словами, мерзнуть у своїх будинках з кінця осені. Адміністрація пояснила їм, що проблема виникла через іржаві труби, і попросила «якось пережити зиму». Після заморозків опалення зникло остаточно.

Нагадаємо, 4 січня через пожежу на підстанції в Москві три райони залишилися без світла та опалення у 24-градусний мороз.