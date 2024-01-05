В Мирнограде из-за обстрелов нет воды и частично света

В Мирнограде Донецкой области в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов отсутствует водоснабжение, а также частично электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что в громаде применяют график подачи воды на город. Так, 7 января с 05:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 23:00.



«Энергетики работают над аварийным участком и будут делать все возможное, и, возможно, уже завтра, 6 января с 18:00 до 23:00 будет возобновлено водоснабжение», — говорится в сообщении.



Кроме того, в результате обстрела громады без электроснабжения 8-й поселок, центр, ул.Соборная, кв. 40, район «Победы», ул. Пугачева, Забилы, проул. Омский.



В ДТЭК отметили, что усердно работают над стабилизацией электроэнергии.



Ранее сообщалось, что в Мирнограде в результате ракетного удара было обесточено оборудование одной из подстанций — без напряжения остались бытовые потребители и шахта. По состоянию на вторую половину дня 17 горняков остаются под землей до сих пор.