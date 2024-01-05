У Мирнограді через обстріл немає води і частково світла

У Мирнограді Донецької області через обстріли з боку російських окупантів відсутнє водопостачання, а також частково електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що у громаді застосовують графік подачі води на місто. Так, 7 січня з 05:00 до 10:00 та ввечері з 18:00 до 23:00.



«Енергетики працюють над аварійною ділянкою і робитимуть все можливе, і, можливо, вже завтра, 6 січня з 18:00 до 23:00 буде відновлено водопостачання», — йдеться у повідомленні.



Крім того, внаслідок обстрілу громади без електропостачання 8-е селище, центр, вул.Соборна, кв. 40, район «Перемоги», вул. Пугачова, Забіли, пров. Омський.



У ДТЕК зазначили, що старанно працюють над стабілізацією електроенергії.



Раніше повідомлялося , що в Мирнограді в результаті ракетного удару було знеструмлено обладнання однієї з підстанцій — без напруги залишилися побутові споживачі та шахта. Станом на другу половину дня 17 гірників залишаються під землею досі.