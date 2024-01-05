Американский меценат Говард Баффет посетил Краматорск и лично выдавал жителям гуманитарные наборы

Американский меценат Говард Баффет привез в Краматорск несколько грузовиков с гуманитарной помощью. Фото: Краматорская ГВА

Всемирно известный американский благотворитель Говард Баффет — сын одного из самых богатых людей планеты, миллиардера Уоррена Баффета, и Майкл Каппони — основатель гуманитарной организации Global Empowerment Mission (GEM), главный партнер Howard G. Buffett Foundation, посетили Краматорск с гуманитарной миссией. Об этом сегодня сообщила Краматорская городская военная администрация.

Волонтеры GEM доставили в Краматорск несколько грузовиков с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей города, пострадавших от российской агрессии. Меценаты лично вручали коробки с гуманитарными наборами жителям Краматорска.

Отмечается, что эти две организации постоянно поддерживают краматорцев как в городе, так и зарегистрированных в хабах «Наш Краматорск» в городах Киев и Днепр.

Начальник городской военной администрации Александр Гончаренко встретился с Говардом Баффетом и Майклом Каппони. Он поблагодарил их за постоянную поддержку.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Говард Баффет неоднократно приезжал в нашу страну и оказывал помощь жителям пострадавших украинских городов. Так, он профинансировал реконструкцию улицы Вокзальной в Буче Киевской области, где была разгромлена колонна российской техники.

По данным журнала Forbes, он крупнейший частный донор Украины: с начала войны его фонд The Howard G. Buffett Foundation оказал помощь украинцам более чем на $196 млн.

«Когда началась война в Украине, я понял, что должен быть здесь, – говорит Баффетт. – Если бы я не приехал, тогда непонятно, зачем я создавал свой фонд».

Впервые Баффетт приехал в Украину в апреле 2022 года. Во время своих визитов он побывал в Харькове, Сумах, Херсоне, Угледаре, Славянске, Бахмуте и других украинских городах.