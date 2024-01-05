Американський меценат Говард Баффет відвідав Краматорськ та особисто видавав жителям гуманітарні набори

Американський меценат Говард Баффет привіз до Краматорська кілька вантажівок з гуманітарною допомогою. Фото: Краматорська МВА

Всесвітньо відомий американський благодійник Говард Баффет — син одного з найбагатших людей планети, мільярдера Уоррена Баффета, та Майкл Каппоні — засновник гуманітарної організації Global Empowerment Mission (GEM), головний партнер Howard G. Buffett Foundation, відвідали Краматорськ із гуманітарною місією. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Волонтери GEM доставили до Краматорська кілька вантажівок з гуманітарною допомогою, призначеної для жителів міста, які постраждали від російської агресії. Меценати особисто вручали коробки із гуманітарними наборами мешканцям Краматорська.

Зазначається, що ці дві організації постійно підтримують краматорців як у місті, так і зареєстрованих у хабах «Наш Краматорськ» у містах Київ та Дніпро.

Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зустрівся з Говардом Баффетом та Майклом Каппоні. Він подякував їм за постійну підтримку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Говард Баффет неодноразово приїжджав до нашої країни та надавав допомогу мешканцям постраждалих українських міст. Так, він профінансував реконструкцію вулиці Вокзальної у Бучі Київської області, де було розгромлено колону російської техніки.

За даними журналу Forbes, він є найбільшим приватним донором України: з початку війни його фонд The Howard G. Buffett Foundation надав допомогу українцям більш ніж на $196 млн.

«Коли розпочалася війна в Україні, я зрозумів, що маю бути тут, — каже Баффетт. – Якби я не приїхав, тоді не зрозуміло, навіщо я створював свій фонд».

Вперше Баффетт приїхав до України у квітні 2022 року. Під час своїх візитів він побував у Харкові, Сумах, Херсоні, Вугледарі, Слов'янську, Бахмуті та інших українських містах.