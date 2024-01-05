В Украине готовят масштабную реформу высшего образования

В Украине планирует запустить масштабную реформу высшего образования. Измениние в сфере образования планируют внедрить уже в этом году.

Об этом сообщает премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также по контрактной форме обучения», — говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, государственный заказ - это полностью бесплатное обучение студента за бюджетные средства. Возможность бесплатно учиться будет предоставляться лучшим по конкурсному баллу абитуриентам.

Отмечается, что часть бюджетных мест будет предоставлена уязвимым категориям.

Таким образом, государство будет полностью оплачивать обучение для лучших поступающих по этим специальностям. А после успешного выпуска будет предлагать первое рабочее место.

Одновременно с этим будет вводиться модель государственных грантов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение. Эти гранты не надо будет возвращать, они не предусматривают никаких обязательств по отработке.

Государство хочет поддерживать «контрактников». Размер гранта будет влиять два критерия. Первый - это результаты внешнего оценивания знаний. Второй - это выбранная специальность.

На сегодня в Украине 60% студентов учится на контракте. В тоже время сума гранта не будет покрывать всю стоимость обучения.