В Україні готують масштабну реформу вищої освіти

В Україні планує запустити масштабну реформу вищої освіти Зміни у сфері освіти планують запровадити вже цього року.

Про це повідомляє прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні приймаємо законопроект, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання", - йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, державне замовлення – це повністю безкоштовне навчання студента за бюджетні кошти. Можливість безкоштовно вчитися надаватиметься найкращим за конкурсним балом абітурієнтам.

Зазначається, що частину бюджетних місць буде надано вразливим категоріям.

Таким чином, держава повністю оплачуватиме навчання для кращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце.

Одночасно з цим запроваджуватиметься модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання.

Держава хоче підтримувати «контрактників». Розмір гранту впливатиме два критерії. Перший – це результати зовнішнього оцінювання знань. Другий – це обрана спеціальність.

На сьогодні в Україні 60% студентів навчаються на контракті. У той же час сума гранту не покриватиме всю вартість навчання.