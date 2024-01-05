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Украинцев призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение

05 января 2024, 20:36

Украинцев призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение

В связи с военным положением украинцев призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение. 

Об этом говорится на сайте Государственной служби чрезвычайных ситуаций. 

«6 января рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий на Крещение. В то же время, на традиционных локациях для купаний будет организовано дежурство спасателей во избежание травм и других опасных ситуаций», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что совместно с местными органами власти будет развернуто более 218 спасательных постов. На местах будут находиться более 1000 спасателей и 206 единиц техники, в том числе от ГСЧС - более 700 спасателей и более 150 единиц техники.

Если вы все же решили погружаться в прорубь, напоминаем правила безопасного поведения на водоемах:

— погружаться необходимо в специально оборудованных прорубях у берега;

—  категорически запрещается купание под влиянием алкоголя;

—  перед купанием необходимо разогреть тело;

—  дорожка к проруби может быть скользкой, идите медленно и внимательно;

—  погружаться лучше всего по шею, не замочив голову;

—  находиться в ледяной воде можно не больше 10 секунд;

—  купание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях;

—  если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

—  после погружения разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду;

—  во избежание переохлаждения выпейте горячий чай.

Напомним, Украина перешла на новый юлианский церковный календарь и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. То есть, теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января. В частности, Крещение теперь празднуется 6 вместо 19 января.

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