У зв'язку з військовим станом українців закликають утриматися від масових купань на Водохреще.
Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«6 січня рекомендуємо утриматися від масових заходів на Водохреща. Водночас, на традиційних локаціях для купань буде організовано чергування рятувальників, щоб уникнути травм та інших небезпечних ситуацій», — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначають, що спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - понад 700 рятувальників та понад 150 одиниць техніки.
Якщо ви все ж таки вирішили занурюватися в ополонку, нагадуємо правила безпечної поведінки на водоймах:
— занурюватися необхідно у спеціально обладнаних ополонках біля берега;
- категорично забороняється купання під впливом алкоголю;
- Перед купанням необхідно розігріти тіло;
- Доріжка до ополонки може бути слизькою, йдіть повільно і уважно;
- занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;
- перебувати в крижаній воді можна не більше 10 секунд;
- купання протипоказане людям при гострих та хронічних захворюваннях;
- якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку;
- після занурення розітріть себе махровим рушником, надягніть сухий одяг;
- Щоб уникнути переохолодження, випийте гарячий чай.
Нагадаємо, Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів тому. Тобто тепер цикл свят починається з 18 листопада і закінчується 7 січня. Зокрема, Водохреща тепер святкується 6 замість 19 січня.