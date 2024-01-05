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Українців закликають утриматися від масових купань на Водохреще

05 січня 2024, 20:36

Українців закликають утриматися від масових купань на Водохреще

У зв'язку з військовим станом українців закликають утриматися від масових купань на Водохреще.

Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«6 січня рекомендуємо утриматися від масових заходів на Водохреща. Водночас, на традиційних локаціях для купань буде організовано чергування рятувальників, щоб уникнути травм та інших небезпечних ситуацій», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - понад 700 рятувальників та понад 150 одиниць техніки.

Якщо ви все ж таки вирішили занурюватися в ополонку, нагадуємо правила безпечної поведінки на водоймах:

— занурюватися необхідно у спеціально обладнаних ополонках біля берега;

- категорично забороняється купання під впливом алкоголю;

- Перед купанням необхідно розігріти тіло;

- Доріжка до ополонки може бути слизькою, йдіть повільно і уважно;

- занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;

- перебувати в крижаній воді можна не більше 10 секунд;

- купання протипоказане людям при гострих та хронічних захворюваннях;

- якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку;

- після занурення розітріть себе махровим рушником, надягніть сухий одяг;

- Щоб уникнути переохолодження, випийте гарячий чай.

Нагадаємо, Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів тому. Тобто тепер цикл свят починається з 18 листопада і закінчується 7 січня. Зокрема, Водохреща тепер святкується 6 замість 19 січня.

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