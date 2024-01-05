Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт

Во временно оккупированном РФ Мариуполе захватчики отбирают зеюлю у жителей районов Гавани и Слободки, чтобы построить курорт. Об этом говорится в сюжете «Новости Донбасса».



Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения Гавань и Слободка были застроены частными домами. Во время боевых действий этот район очень сильно пострадал. Однако РФ не занимается восстановлением частных домов, местные жители собственными силами и за собственные деньги их ремонтировали.



Российские власти отбирают землю у мариупольцев и планируют построить там коммерческие здания и многоэтажные дома. В часности там планируют построить общественно-деловой центр, транспортно-пересадочный узел, спортивные объекты, киноконцертный зал, офисные здания.



«Ж/Д вокзал, морпорт, автовокзал — это лицо нашего города. И наши шикарные особняки никак не вписываются в план перестройки. Не нервничайте, никого не оставят на улице, всем предоставят жилье. Если земля не приватизирована, а приватизирована она у единиц, то ваши квадратные метры никакой роли не играют», — говорят местные жытели.



В легитимном мариупольском горсовете говорят, что создана комиссия, которая будет обследовать жилье на Слободке и Гавани на предмет аварийности.



«Оккупанты уничтожили эту территорию почти на 90% — Слободку и Гавань. И теперь они хотят забрать эту территорию, чтобы сделать там себе курорт и построить там для себя дома», — говорит Александр Халявинский, депутат Мариупольского горсовета.



В тоже время президент ООО «Мариупольское телевидение» Николай Осыченко рассказал, почему нельзя строить в районе Гавани и Слободки.



«Судя по представленной архитектурно-градостроительной концепции, на территории Гавани и Слободки действительно хотят построить что-то вроде курорта у моря. Но есть один нюанс. Из-за близости к морю, когда уровень воды поднимался, подвалы частных домов на Гавани и Слободки затапливались...Там многоэтажки строить нельзя. Точно. Оно точно поплывет. Ну, блин, это мне так кажется. Опять же, я не специалист в этом, но те специалисты, с которыми я общался, они мне говорили, что именно потому там никто и не начинал строить такого рода проекты, потому что не факт, что там выстоят для России»— говорит Николай Осыченко.