Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі загарбники відбирають зеюлю у жителів районів Гавані та Слобідки, щоб збудувати курорт. Про це йдеться у сюжеті «Новини Донбасу».



Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Гавань та Слобідка були забудовані приватними будинками. Під час бойових дій цей район дуже постраждав. Однак РФ не займається відновленням приватних будинків, місцеві жителі власними силами і за власний кошт їх ремонтували.



Російська влада відбирає землю у маріупольців і планує збудувати там комерційні будівлі та багатоповерхові будинки. Зокрема там планують звести громадсько-діловий центр, транспортно-пересадочний вузол, спортивні об'єкти, кіноконцертний зал, офісні будівлі.



«Залізничний вокзал, морпорт, автовокзал — це обличчя нашого міста. І наші розкішні особняки не вписуються в план перебудови. Не нервуйте, нікого не залишать на вулиці, всім нададуть житло. Якщо земля не приватизована, а приватизована вона в одиниць, то ваші квадратні метри жодної ролі не відіграють», — кажуть місцеві мешканці.



У легітимній маріупольській міськраді кажуть, що створено комісію, яка обстежуватиме житло на Слобідці та Гавані щодо аварійності.



«Окупанти знищили цю територію майже на 90% — Слобідку та Гавань. І тепер вони хочуть забрати цю територію, щоб зробити там собі курорт та збудувати там для себе вдома», — каже Олександр Халявінський, депутат Маріупольської міськради.



Водночас президент ТОВ «Маріупольське телебачення» Микола Осиченко розповів, чому не можна будувати в районі Гавані та Слобідки.



«Зважаючи на представлену архітектурно-містобудівну концепцію, на території Гавані та Слобідки дійсно хочуть побудувати щось на кшталт курорту біля моря. Але є один нюанс. Через близькість до моря, коли рівень води піднімався, підвали приватних будинків на Гавані та Слобідки затоплювалися... Там багатоповерхівки будувати не можна. Точно. Воно точно попливе. Ну, млинець, це мені так здається. Знову ж таки, я не фахівець у цьому, але ті фахівці, з якими я спілкувався, вони мені говорили, що саме тому там ніхто й не починав будувати такого роду проекти, бо не факт, що там встоять для Росії» — каже Микола Осиченко.