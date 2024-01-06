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ВСУ нанесли удар по аэродрому в Саках

06 января 2024, 10:15

ВСУ нанесли удар по аэродрому в Саках

Украинские Вооруженные силы атаковали российский аэродром «Саки» во временно аннексированном Крыму. Об этом написал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Все цели сбиты! К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму!», — написал Олещук в Telegram.

Генерал-лейтенант также в очередной раз поблагодарил украинских пилотов за отличную работу.

Место, куда наносились удары в Саках. Фото: Telegram

Минобороны РФ заявило, что 6 января около 00.30 (мск.) оккупантам удалось «отбить» атаку авиационных управляемых ракет по объектам над Крымским полуостровом.

Отмечается, что ПВО россиян «перехватило» над полуостровом четыре украинские ракеты. Напомним, при ударе по Феодосии ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Новочеркасск» ВМФ России.

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