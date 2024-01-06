ЗСУ завдали удару по аеродрому в Саках

Українські Збройні сили атакували російський аеродром «Сакі» у тимчасово анексованому Криму. Про це написав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.



«Всі цілі збиті! На жаль, наші Повітряні Сили залишилися без одного пункту управління у Криму!», - написав Олещук у Telegram.



Генерал-лейтенант також вкотре подякував українським пілотам за відмінну роботу.

Місце, куди завдавалися удари у Саках. Фото: Telegram

Міноборони РФ заявило, що 6 січня близько 00:30 (мск.) окупантам вдалося «відбити» атаку авіаційних керованих ракет по об'єктах над Кримським півостровом.



Зазначається, що ППО росіян «перехопило» над півостровом чотири українські ракети. Нагадаємо, під час удару по Феодосії ЗСУ знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ» ВМФ Росії.