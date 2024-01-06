Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ

Глава оккупационной администрации Кадиевки (Стаханова) Луганской области Сергей Жевлаков прокомментировал удары по городу. По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар из установки HIMARS.



«Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс". К счастью, никто не пострадал», — утверждает он.



Вместе с тем Жевлаков не показал каких-либо фотографий последствий обстрела. Обычно так бывает, когда удар был нанесен по военным целям.



Напомним, о двух «прилетах» в Кадиевке минувшей ночью сообщили местные жители.



Отметим, что по гостинице «Донбасс» в Кадиевке уже наносились удары в августе 2022 года и мае 2023-го. В гостинице жили российские военные.



Обновлено (15:00). Украинский военнослужащий Артем Карякин (позывной «Східний») уточняет, что минувшей ночью целью удара в Кадиевке стал уцелевший после прошлых обстрелов блок гостиницы «Донбасс».



«К примеру здание бывшего ресторана у гостиницы, которое еще с прошлого года обживали ВС РФ», — отметил он.



В подтверждение своих слов «Східний» опубликовал сделанные ранее фотографии, на которых видна российская военная техника рядом с гостиницей.

