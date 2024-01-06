Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ

Голова окупаційної адміністрації Кадіївки (Стаханова) Луганської області Сергій Жевлаков прокоментував удари по місту. За його словами, вночі ЗСУ завдали ракетного удару з установки HIMARS.



«Було випущено дві ракети, постраждала цивільна інфраструктура, у тому числі будівля готелю "Донбас". На щастя, ніхто не постраждав», — стверджує він.



Водночас Жевлаков не показав жодних фотографій наслідків обстрілу. Зазвичай так буває, коли удару було завдано по військових цілях.



Нагадаємо, про два «прильоти» у Кадіївці минулої ночі повідомили місцеві жителі.



Зазначимо, що по готелю «Донбас» у Кадіївці вже наносилися удари у серпні 2022 року та травні 2023-го. У готелі жили російські військові.



Оновлено (15:00). Український військовослужбовець Артем Карякін (позивний «Східний») уточнює, що минулої ночі ціллю удару в Кадіївці став вцілілий після попередніх обстрілів блок готелю «Донбас».

«Наприклад будівля колишнього ресторану біля готелю, яку ще з минулого року обживали ЗС РФ», — відзначив він.

На підтвердження своїх слів «Східний» опублікував зроблені раніше фотографії, на яких видна російська військова техніка поруч з готелем.