Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупированные Донецк и Макеевка попали под обстрел

Обновлено
06 января 2024, 13:10

Оккупированные Донецк и Макеевка попали под обстрел

Работа ПВО в Донецке. Фото: Telegram Работа ПВО в Донецке. Фото: Telegram

Временно оккупированные Россией Донецк и Макеевка Донецкой области попали под обстрел. В Донецке зафиксирована робота ПВО РФ.

При этом украинские власти объявили воздушную тревогу в Донецкой и соседних областях из-за угрозы атаки баллистическими ракетами Россией.

Возможно, на кадрах как раз пуски С-300, переделанных в ракеты «земля — земля». Также сообщалось о «прилетах» в северной части Донецка.

«СЦКК ДНР» утверждал, что за 15 минут по Макеевке было выпущено 14 снарядов.

Обновлено (14:00). В оккупированной Макеевке в результате обстрела погиб мужчина, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что он умер в Червоногвардейском районе города.

Также глава оккупационной администрации города Владислав Ключаров сообщил про последствия обстрела в этом районе.

По его предварительным данным пострадало 4 человека. Их направили в больницу.

По словам Ключарова, в результате обстрела зафиксированы повреждения в многоквартирных жилых домах и повреждение газопровода. Без газоснабжения находятся 28 абонентов.

Напомним, российские войска дважды обстреляли Покровск Донецкой области этой ночью. 

Около 3 часов понадобилось спасателям, чтобы окончательно ликвидировать возгорание на общей площади 600 кв. м.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Макеевка Донецкая область Донецк
Прочее
обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
21:02
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
19:56
В Горловке четыре человека ранены в результате обстрела, заявили оккупанты
13:50
На Донетчине оккупанты ударили по Мирнограду шестью ракетами, повреждены шахта и два админздания
12:55
ВСУ ударили по военной технике РФ в Донецке. «ДНР» лишь показала разбитые окна в домах
12:47
В Силах обороны прокомментировали результаты атаки на Севастополь
12:10
В ближайшие недели РФ может начать широкомасштабное наступление под Харьковом — The Telegraph
11:45
В Донецк и Луганск заходит страховая компания из Крыма, на которую наложены санкции Западом
11:25
Москва решила раздавать российское гражданство в обмен на службу в армии — ISW
10:20
Россияне атаковали дронами модульный городок под Бериславом, семь пострадавших
09:45
Российские военные продвинулись возле Авдеевки — ISW
08:15
В России заявили об атаке на Крым более 30 беспилотников
все новости
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
14:55
В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
13:57
Британская разведка рассказала о последствиях уничтожения трех российских Су-34 в декабре
13:10
Оккупированные Донецк и Макеевка попали под обстрел
11:41
«Милиционер все слил». Асеев рассказал подробности ареста в Киеве экс-начальника донецкой застенки «Изоляция»
10:15
ВСУ нанесли удар по аэродрому в Саках
09:20
Силы ПВО сбили два «Шахеда» этой ночью
08:40
При обстреле Донецкой области ранен один человек
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:24
Стефанчук: В Верховной Раде планируют создать комитет по вопросам НАТО
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
21:02
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
20:36
Украинцев призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение
19:56
В Горловке четыре человека ранены в результате обстрела, заявили оккупанты
все новости
ВИДЕО
Игорь Клименко, министр МВД. Фото: кадр из видео В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
06 января, 14:55
Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
05 января, 23:02
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
05 января, 22:17
Марьинка в конце декабря 2023 года. Кадр из видео «ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
05 января, 21:15
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
05 января, 21:02
В Белгородской области прошла спецоперация ССО. Фото: Кадр из видео ГУР провело спецоперацию в Белгородской области
05 января, 13:13

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама