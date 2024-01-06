Оккупированные Донецк и Макеевка попали под обстрел

Работа ПВО в Донецке. Фото: Telegram

Временно оккупированные Россией Донецк и Макеевка Донецкой области попали под обстрел. В Донецке зафиксирована робота ПВО РФ.



При этом украинские власти объявили воздушную тревогу в Донецкой и соседних областях из-за угрозы атаки баллистическими ракетами Россией.



Возможно, на кадрах как раз пуски С-300, переделанных в ракеты «земля — земля». Также сообщалось о «прилетах» в северной части Донецка.



«СЦКК ДНР» утверждал, что за 15 минут по Макеевке было выпущено 14 снарядов.



Обновлено (14:00). В оккупированной Макеевке в результате обстрела погиб мужчина, сообщают российские СМИ.



Отмечается, что он умер в Червоногвардейском районе города.

Также глава оккупационной администрации города Владислав Ключаров сообщил про последствия обстрела в этом районе.



По его предварительным данным пострадало 4 человека. Их направили в больницу.



По словам Ключарова, в результате обстрела зафиксированы повреждения в многоквартирных жилых домах и повреждение газопровода. Без газоснабжения находятся 28 абонентов.



Напомним, российские войска дважды обстреляли Покровск Донецкой области этой ночью.



Около 3 часов понадобилось спасателям, чтобы окончательно ликвидировать возгорание на общей площади 600 кв. м.