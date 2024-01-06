Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл

Робота ППО у Донецьку. Фото: Telegram

Тимчасово окуповані Росією Донецьк та Макіївка Донецької області потрапили під обстріл. У Донецьку зафіксовано роботу ППО РФ.



При цьому українська влада оголосила повітряну тривогу в Донецькій та сусідніх областях через загрозу атаки балістичними ракетами Росією.



Можливо, на кадрах якраз пуски С-300, перероблених у ракети «земля – земля».



Також повідомлялося про «прильоти» у північній частині Донецька.



«СЦКК ДНР» стверджував, що за 15 хвилин по Макіївці було випущено 14 снарядів.



Оновлено (14:00).В окупованій Макіївці внаслідок обстрілу загинув чоловік, повідомляють російські ЗМІ.



Зазначається, що він помер у Червоногвардійському районі міста.

Також голова окупаційної адміністрації міста Владислав Ключаров повідомив про наслідки обстрілу в цьому районі.



За його попередніми даними постраждало 4 особи. Їх направили до лікарні.



За словами Ключарова, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження у багатоквартирних житлових будинках та пошкодження газопроводу. Без газопостачання перебувають 28 абонентів.



Нагадаємо, російські війська двічі обстріляли Покровськ Донецької області цієї ночі.



Близько трьох години знадобилося рятувальникам, щоб остаточно ліквідувати спалах на загальній площі 600 кв. м.