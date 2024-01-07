РФ атаковала Украину дронами и ракетами: силы ПВО сбили 21 российскую цель

Сегодня, 7 января, противовоздушная оборона над территорией Украины сбила 21 российский дрон. РФ атаковала наша страну из Краснодарского края и временно захваченной Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск — РФ. И тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.



Напомним, 6 января были уничтожены два российских БпЛА «Shahed-136/131», которые оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарск — РФ.