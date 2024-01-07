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РФ атакувала Україну дронами та ракетами: сили ППО збили 21 російську ціль

07 січня 2024, 08:15

РФ атакувала Україну дронами та ракетами: сили ППО збили 21 російську ціль

Сьогодні, 7 січня, протиповітряна оборона над територією України збила 21 російський дрон. РФ атакувала нашу країну з Краснодарського краю та тимчасово захопленої Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч проти 7 січня 2024 року окупанти атакували 28 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ. І трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донецької області», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 21 ворожий БПЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Нагадаємо, 6 січня було знищено два російські БПЛА «Shahed-136/131», які окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

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