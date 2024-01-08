Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt

08 января 2024, 08:00

Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt

Норвегия передаст Украине истребители F-16 в ближайшие несколько месяцев. После этого ВСУ снова могут перейти от обороны к наступлению. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

По словам журналистов, от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до Крыма всего около 60 километров. Полуостров остается одним из самых проблемных регионов России. Он предназначался для того, чтобы стать районом отступления и ударной площадкой для российской армии, где она могла бы беспрепятственно действовать вдали от линии фронта. Однако делать это оккупантам становится сложнее из-за атак Сил обороны Украины.

Издание пишет, что за последние шесть месяцев Силы обороны Украины усилили атаки на Крым. Российский Черноморский флот потерял несколько своих кораблей и даже штаб в Севастополе. Одной из основных причин растущего успеха украинских контрударов, вероятно, стало уничтожение российских радиолокационных систем и позиций ПВО в Крыму еще в сентябре 2023 года.

В материале говорится, что украинские атаки последних нескольких дней показывают, что Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО. Либо это связано с некомпетентностью армейского руководства, либо у России нет достаточно мощных систем ПВО для размещения на полуострове.

Напомним, что в ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму прозвучало несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная оборона. По данным местных медиа, под ударом оказался аэродром «Саки», расположенный в Новофедоровке.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Всу Наступление F-16

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:39
В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников
09:17
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые
08:30
На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин
08:00
Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
21:02
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
19:56
В Горловке четыре человека ранены в результате обстрела, заявили оккупанты
13:50
На Донетчине оккупанты ударили по Мирнограду шестью ракетами, повреждены шахта и два админздания
12:55
ВСУ ударили по военной технике РФ в Донецке. «ДНР» лишь показала разбитые окна в домах
12:47
В Силах обороны прокомментировали результаты атаки на Севастополь
12:10
В ближайшие недели РФ может начать широкомасштабное наступление под Харьковом — The Telegraph
все новости
09:42
В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погиб один человек, еще один — получил ранения
09:40
ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»
09:39
В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников
09:17
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые
09:09
Армия РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами: повреждены дома и торговый центр
08:30
На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин
08:20
Российские войска совершили массированный обстрел гражданской инфраструктуры в Харьковской области
08:00
Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt
18:00
Удар по Покровску: из-за российской атаки погибла семья переселенцев из Авдеевки
17:08
В Украине обнаружили понтонный мост, который приплыл из РФ
16:37
В Краматорске произошло ДТП: погиб мужчина
14:59
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько «Кинжалов» запустила РФ по Украине
13:48
В Минобороны РФ снова пожаловались на атаку дрона в одном из регионов
13:23
На Донетчине более 130 населенных пунктов остаются без света из-за атак оккупантов
12:59
Обстрел Покровска: продолжается спасательно-поисковая операция, под завалами могут быть люди
12:36
На Донетчине обесточена шахта и повреждено оборудование на ТЭС — Минэнерго
10:59
Армия РФ сбросила две бомбы на Пивничне и повредила дома в Нью-Йорке и Северске: в ОВА показали последствия атак
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
09:36
Оккупанты ударили по Мирноградской громаде: есть погибшие, среди них — дети
08:15
РФ атаковала Украину дронами и ракетами: силы ПВО сбили 21 российскую цель
все новости
ВИДЕО
Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»
08 января, 09:40
Торговый центр «Ашан» в Кривом Роге. Фото: кадр из видео Армия РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами: повреждены дома и торговый центр
08 января, 09:09
Последствия ракетного удара в Покровске. Фото: Новости Донбасса Удар по Покровску: из-за российской атаки погибла семья переселенцев из Авдеевки
07 января, 18:00
Игорь Клименко, министр МВД. Фото: кадр из видео В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
06 января, 14:55
Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
05 января, 23:02
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
05 января, 22:17

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама