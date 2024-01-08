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Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt

08 січня 2024, 08:00

Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 у найближчі кілька місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу. Про це повідомило німецьке видання Welt.

За словами журналістів, від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до Криму лише близько 60 кілометрів. Півострів залишається одним із найпроблемніших регіонів Росії. Він призначався для того, щоб стати районом відступу та ударним майданчиком для російської армії, де вона могла б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Проте робити це окупантам стає складніше через атаки Сил оборони України.

За останні шість місяців Сили оборони України посилили атаки на Крим. Російський Чорноморський флот втратив кілька кораблів і навіть штаб у Севастополі. Однією з основних причин зростання успіху українських контрударів, ймовірно, стало знищення російських радіолокаційних систем і позицій ППО в Криму ще у вересні 2023 року.

У матеріалі йдеться про те, що українські атаки останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО. Або це пов'язано з некомпетентністю армійського керівництва, або Росія не має достатньо потужних систем ППО для розміщення на півострові.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів і над півостровом почала працювати протиповітряна оборона. За даними місцевих медіа, під ударом опинився аеродром «Сакі», розташований у Новофедорівці.

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