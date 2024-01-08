СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который работал на Укрзализныце

В Днепре задержали агента ФСБ. Фото: СБУ

СБУ задержала в Днепре чиновника Укрзализныци, который оказался агентом ФСБ и шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба СБУ.

По указанию агрессора он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железнодорожным сообщением. Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения. Прежде всего, злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин «Брэдли» и танков «Леопард», — говорится в сообщении.

Развединформация потребовалась россиянам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона: войска противника надеялись нарушить логистику поставок вооружений и боеприпасов для ВСУ.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме, говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом 2023 года.

«В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ. Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-взрывной деятельности в пользу РФ», — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что СБУ собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ.