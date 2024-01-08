СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який працював на Укрзалізниці

У Дніпрі затримали агента ФСБ. Фото: СБУ

СБУ затримала у Дніпрі чиновника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ та шпигунів за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Про це сьогодні, 8 січня, повідомила пресслужба СБУ.

«За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість та тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Для цього російський агент фіксував місце та час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед зловмисник намагався отримати максимум інформації про переправку на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард», — йдеться у повідомленні.

Розвідінформація знадобилася росіянам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону: війська противника сподівалися порушити логістику постачання озброєнь та боєприпасів для ЗСУ.

Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії та затримали його у власному будинку, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранта дистанційно завербували ФСБ влітку 2023 року.

«У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював озброєну агресію РФ. Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використав у розвідувально-вибуховій діяльності на користь РФ», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що СБУ зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.