Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы ПВО сбили 18 ракет и 8 дронов над Украиной

08 января 2024, 12:44

Силы ПВО сбили 18 ракет и 8 дронов над Украиной

В понедельник, в ночь на 8 января, российские войска нанесли массированный удар по Украине. В частности, 59 ракет и дронов запустили, из них 26 удалось сбить ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне в этот раз применяли крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:- 8 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск;

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);

- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс);

- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской область;

- 6 баллистических ракет «Искандер-М» из районов Джанкой, Чауда – временно оккупированный Крым;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).

Ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.

В итоге ПВО уничтожила 8 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, 8 января российская армия атаковала Украину, выпустив десятки. По состоянию на данный момент 33 человека пострадали, два человека погибли. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Война
Организации
Воздушные силы ВСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
13:26
Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский
12:46
На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды
12:44
Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»
12:21
СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который работал на Укрзализныце
11:50
Захватчики обустраивают укрытия из тел погибших сослуживцев — ВСУ
09:39
В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников
09:17
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые
08:30
На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин
08:00
Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
все новости
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
15:15
«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
15:05
На железной дороге в российском Нижнем Тагиле произошел взрыв
14:25
Парламентский комитет принял решение в отношении Марьяны Безуглой
13:51
В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри
13:26
Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский
13:21
Ракетная атака по Украине: количество погибших и пострадавших резко увеличилось
12:46
На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды
12:44
Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»
12:44
Силы ПВО сбили 18 ракет и 8 дронов над Украиной
12:21
СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который работал на Укрзализныце
11:50
Захватчики обустраивают укрытия из тел погибших сослуживцев — ВСУ
11:35
Над Россией утром сбили ракету
11:08
РФ нанесла массированный удар по Украине: более 30 пострадавших, несколько человек погибли
10:50
Некачественные бронежилеты для ВСУ: экс-чиновникам Минобороны сообщено о новых подозрениях
10:18
ВСУ уничтожили более 400 оккупантов и военную технику на Таврическом направлении
10:16
В Новомосковске на Днепропетровщине пострадали 24 мирных жителя, из них пятеро детей
10:15
Россияне сбросили на оккупированное Рубежное авиационную бомбу «ФАБ-250»
09:42
В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погиб один человек, еще один — получил ранения
09:40
ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»
все новости
ВИДЕО
Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри
08 января, 13:51
Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»
08 января, 09:40
Торговый центр «Ашан» в Кривом Роге. Фото: кадр из видео Армия РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами: повреждены дома и торговый центр
08 января, 09:09
Последствия ракетного удара в Покровске. Фото: Новости Донбасса Удар по Покровску: из-за российской атаки погибла семья переселенцев из Авдеевки
07 января, 18:00
Игорь Клименко, министр МВД. Фото: кадр из видео В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
06 января, 14:55
Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
05 января, 23:02

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама