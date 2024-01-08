Силы ПВО сбили 18 ракет и 8 дронов над Украиной

В понедельник, в ночь на 8 января, российские войска нанесли массированный удар по Украине. В частности, 59 ракет и дронов запустили, из них 26 удалось сбить ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Отмечается, что россияне в этот раз применяли крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.



Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:- 8 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск;



- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;



- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);



- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс);



- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской область;



- 6 баллистических ракет «Искандер-М» из районов Джанкой, Чауда – временно оккупированный Крым;



- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).



Ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.



В итоге ПВО уничтожила 8 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.



Напомним, 8 января российская армия атаковала Украину, выпустив десятки. По состоянию на данный момент 33 человека пострадали, два человека погибли. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.