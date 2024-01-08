Сили ППО збили 18 ракет та 8 дронів над Україною

У понеділок, у ніч проти 8 січня, російські війська завдали масованого удару по Україні. Зокрема, 59 ракет та дронів запустили, з них 26 вдалося збити ППО. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що росіяни цього разу застосовували крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.



Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника: — 8 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ;



- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської області;



- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);



- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс);



- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 із Білгородської області;



- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» з районів Джанкой, Чауда — тимчасово окупований Крим;



- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Білгородська область).



Ракети, що летять балістичною траєкторією, направлені по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.



У результаті ППО знищила 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.



Нагадаємо, 8 січня російська армія атакувала Україну, випустивши десятки. Станом на даний момент 33 особи постраждали, дві людини загинули. Триває ліквідація наслідків обстрілу.