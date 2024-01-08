На железной дороге в российском Нижнем Тагиле произошел взрыв

Спасательные службы РФ проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел в районе станции Сан-Донато. Около нее расположена нефтебаза.

Позже на канале появилось сообщение, что рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

Напомним, 11 ноября 2023 года в Рязани произошел взрыв на железной дороге. В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Сообщалось, что Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к взрывам на железной дороге в Рязанской области.