На залізниці в російському Нижньому Тагілі стався вибух

Рятувальні служби РФ перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався у районі станції Сан-Донато. Біля неї розташована нафтобаза.

Пізніше на каналі з'явилося повідомлення, що поряд із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.

Нагадаємо, 11 листопада 2023 року у Рязані стався вибух на залізниці. У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. Повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України причетне до вибухів на залізниці Рязанської області.