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«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ

08 января 2024, 15:15

«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ

Сербский наемник Деян Берич. Фото: кадр из видео Сербский наемник Деян Берич. Фото: кадр из видео

Приехавшие в Украину для поддержки оккупационной армии РФ сербские наемники стали жаловаться на плохое отношение россиян к себе. Об этом рассказал сербский боевик Деян Берич. 

В опубликованном видео, серб жалуется, что прикрепленные к 119 полку 106 Тульской дивизии наемники ПСО «Волк» испытывают негативное отношение к себе со стороны россиян. 

В частности, он отмечает, что руководство полка ведет себя, «как не русские». Их также заставляют штурмовать позиции украинских военных, давая лишь два или три рожка бк. 

«Цыгане, зачем вы сюда приехали? Сегодня утром зашла военная полиция, стреляла в воздух, прикладами избивали бойцов», — пожаловался сербский боевик. 


Стоит отметить, что Деян Берич был снайпером в подразделении «Северный ветер» 1-й бригады батальона «Юго-Восток», и примкнул к группировке «ДНР» еще в апреле 2014 года.

Его внесли в базу сайта «Миротворец», а после начала полномасштабного вторжения России, Берич занялся вербовкой сербских наемников в армию РФ.

В декабре 2023 года он стал участником «Команды Путина», поддержавшей выдвижение нынешнего главы Кремля кандидатом на президентских выборах.

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