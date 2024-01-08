«Цигани, навіщо ви сюди приїхали?»: сербські найманці скаржаться на знущання в армії РФ

Сербський найманець Деян Беріч. Фото: кадр із відео

Сербські найманці, які приїхали в Україну для підтримки окупаційної армії РФ, стали скаржитися на погане ставлення росіян до себе. Про це розповів сербський бойовик Деян Беріч.



В опублікованому відео серб скаржиться, що прикріплені до 119 полку 106 Тульської дивізії найманці ПСО «Волк» відчувають негативне ставлення до себе з боку росіян.



Зокрема, він зазначає, що керівництво полку поводиться, «як не росіяни». Їх також змушують штурмувати позиції українських військових, даючи лише два чи три ріжки бк.



«Цигани, навіщо ви сюди приїхали? Сьогодні вранці зайшла військова поліція, стріляла у повітря, прикладами били бійців», — поскаржився сербський бойовик.



Варто зазначити, що Деян Беріч був снайпером у підрозділі «Північний вітер» 1-ї бригади батальйону «Південний Схід», і приєднався до угруповання «ДНР» ще у квітні 2014 року.



Його внесли до бази сайту «Миротворець», а після початку повномасштабного вторгнення Росії, Беріч зайнявся вербуванням сербських найманців до армії РФ.



У грудні 2023 року він став учасником «Команди Путіна», яка підтримала висування нинішнього глави Кремля кандидатом на президентських виборах.