В Украине ликвидирован высокопоставленный офицер ВДВ РФ

Полковник Арман Оспанов

На войне в Украине погиб россиский полковник Арман Оспанов, который возглавлял бронетанковую службу ВДВ. Сначала о смерти Оспанова сообщил его однокурсник Андрей Шенаурин.



Отмечается, что росскийский полковник погиб 6 января. Согласно сообщению, 51-летний Оспанов подорвался на мине.

Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/24 поехал на фронт, нашёл себе мину и на ней подорвался. Видать, сильно перед кремлёвским фюрером задолжал. Мог ведь где-то в Астане водку пить https://t.co/TVIj6JjVBD #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/ioaJW5cZiv — Necro Mancer (@666_mancer) January 7, 2024

При этом телеграм-канал «Досье шпиона» привел другую версию смерти Оспанова. Как утверждается, 6 января полковник прибыл с проверкой в расположение 104-й десантно-штурмовой дивизии близ населенного пункта Казачьи Лагеря в Херсонской области.



Там он якобы решил помочь военным, застрявшим на БТР-82А.



«Полковник Оспанов проявил инициативу и решил лично доставить запасные троса для эвакуации бронетранспортера. Погрузившись в УАЗ, группа во главе с Оспановым отправилась на место эвакуации», — утверждает телеграм-канал



Далее, после прибытия полковника к БТР и начала установки буксировочных тросов, эвакуационная группа попала под артиллерийский обстрел ВСУ, пишет «Досье шпиона».



Оспанов был близким товарищем командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского.

Заметка о погибшем в российских тг каналах. Фото: Telegram

Напомним, военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билынского опубликовали видео ударов по российским оккупантам с помощью дронов и артиллерии.