В Україні ліквідовано високопоставленого офіцера ВДВ РФ

Йдеться про полковника Армана Оспанова, який очолював бронетанкову службу ВДВ. Про це повідомив телеграм-канал «Інформаційний спротив».



За опублікованою в мережі інформацією, сталося це 6 січня. Окупант Оспанов був близьким товаришем командувача ВДВ генерала Михайла Теплинського.



Можливо, 51-річний Оспанов Арман Толегенович (1972 р.н.) підірвався на міні 6 січня. Раніше у зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни продовжили заходи щодо розширення плацдарму.

Нотатка про загиблого в російських каналах. Фото: Telegram

Також наголошується, що група військовослужбовців 104-ї дшд на БРЕМ-1, в якій знаходився Оспанов, могла потрапити під артилерійський обстріл ЗСУ.



Крім того, про смерть російського військовослужбовця 7 січня написав і один з його колишніх однокурсників у листуванні зі спільними знайомими.

Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/24 поехал на фронт, нашёл себе мину и на ней подорвался. Видать, сильно перед кремлёвским фюрером задолжал. Мог ведь где-то в Астане водку пить https://t.co/TVIj6JjVBD #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/ioaJW5cZiv — Necro Mancer (@666_mancer) January 7, 2024



Нагадаємо, військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського опублікували відео ударів по російських окупантах за допомогою дронів та артилерії.