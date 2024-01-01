Николаевские морпехи показали, как бьют по оккупантам дронами и артиллерией

Военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билынского опубликовали видео ударов по российским оккупантам с помощью дронов и артиллерии.



Видео атаки на россиян, воины разместили на своей странице в социальной сети Facebook, подписав — «Артиллерия и ударные дроны николаевских морпехов VS русские солдаты».



Напомним, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором уделил отдельное внимание производству всех видов дронов.



Ранее в поселке Крынки Херсонской области подразделением 37-й отдельной бригады морской пехоты был поражен российский танк Т-90М.



Там же подразделение «Птахи Мадяра» продемонстрировали, как наносят удары FPV-дронами по технике оккупантов, уничтожая танки, грузовики и личный состав.