На Донетчине за неделю энергетики вернули свет более 75 тысячам семей — ДТЭК

На Донетчине за неделю энергетики вернули свет более 75 семей. Фото: ДТЭК

За первую неделю года энергетики «ДТЭК» вернули свет более 75 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За прошедшую неделю энергетики вернули свет в доме более 75 тысяч семей Донецкой области», — написал он.



По словам Филашкина, только за прошлую неделю поставки электричества возобновлены в 120 населенных пунктах для 75228 семей.



«Активные боевые действия в области продолжаются. Как только позволяет ситуация безопасности, энергетики сразу приступают к восстановлению поврежденных сетей. Специалисты компании ДТЭК Донецкие электросети ежедневно работают над восстановлением сетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов», — резюмировал глава региона.



Напомним, 5 январе в Мирнограде Донецкой области в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов отсутствует водоснабжение, а также частично электроснабжение.