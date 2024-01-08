На Донеччині за тиждень енергетики повернули світло понад 75 тисячам родин — ДТЕК

На Донеччині за тиждень енергетики повернули світ понад 75 сімей. Фото: ДТЕК

За перший тиждень року енергетики «ДТЕК» повернули світло понад 75 тисячам сімей, які залишилися без електропостачання через обстріл у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За минулий тиждень енергетики повернули світло в будинку понад 75 тисяч сімей Донецької області», — написав він.



За словами Філашкіна, лише за минулий тиждень постачання електрики відновлено у 120 населених пунктах для 75228 сімей.



«Активні бойові дії в області тривають. Як тільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики одразу приступають до відновлення пошкоджених мереж. Фахівці компанії ДТЕК Донецькі електромережі щодня працюють над відновленням мереж, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів», — резюмував глава регіону.



Нагадаємо, 5 січня у Мирнограді Донецької області у зв'язку з обстрілами з боку російських окупантів відсутнє водопостачання, а також частково електропостачання.