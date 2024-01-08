ГУР получило массив тайных данных об ВПК окупантов, стоимостью 1,5 млрд долларов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о получении 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»).

Об этом сообщили на сайте ГУР МО.

В ГУР сообщили, что указанное российское предприятие находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях производят военное оборудование и технику, используемую армией РФ в войне против Украины.

В частности, на «СТЦ» производится БПЛА «Орлан» различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другие военной продукции.

Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.п.

По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

«Это существенный удар по Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-оккупанта. Получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиа-сообщества», — говорится в сообщении.