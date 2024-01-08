ГУР отримало масив таємних даних про ВПК оккупантів, вартістю 1,5 млрд доларів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про отримання 100 гігабайт секретних даних із російського підприємства ТОВ «Спеціальний технологічний центр» («СТЦ»).

Про це повідомили на сайті ГУР МО.

У ГУР повідомили, що вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України.

Зокрема, на «СТЦ» виробляється БПЛА «Орлан» різних модифікацій, ціла низка засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, інші військові продукти.

Масив інформації, що передається для ГУР МО України, містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо.

За попередніми оцінками, вартість даних може становити 1,5 мільярда доларів.

«Це суттєвий удар по Москві: зазначений архів уже використовується з метою зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-окупанта. Отримати закриту інформацію одного з критично важливих підприємств ВПК РФ вдалося завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа-спільноти», — йдеться у повідомленні.