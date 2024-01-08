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Возле представительства ЕС в Варшаве прошла акция «STOP russian TERROR»

08 января 2024, 22:05

Возле представительства ЕС в Варшаве прошла акция «STOP russian TERROR»

Акция в поддержку Украины в Варшаве Акция в поддержку Украины в Варшаве

8 января в Варшаве состоялась акция «STOP russian TERROR». Несмотря на 11-градусный мороз, около трех тысяч украинцев собрались у представительства Европейского Союза. Основные требования организаторов и участников мероприятия — немедленно предоставить Украине оружие, в частности истребители F-16, а также немедленно применить санкции в отношении российских дипломатов в Евросоюзе.

На акции побывала и пообщалась с ее участниками журналистка Юлия Войнар для «Новостей Донбасса».

Наталка Панченко

Наталка Панченко, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава», организатор акции:

«Эта акция важна, прежде всего, чтобы попытаться вновь разбудить мир и напомнить ему о том, что в Украине все еще продолжается война. Мы будем передавать официальное обращение к властям Европейского союза, в котором призываем Европейский парламент, Европейскую комиссию и Европейский совет немедленно принять все возможные меры для защиты Украины от российского террора. Мы требуем всего 3 вещи. Первая — как можно скорее предоставить Украине всё необходимое оружие, чтобы Украина могла защитить своих граждан от обстрелов. Второе — мы требуем лишить российских дипломатов возможности общаться со всем цивилизованным миром, выгнать их из всех международных ассоциаций, выгнать их из стран Европейского союза, закрыть их посольства, консульства и сделать так, чтобы страна-агрессор и ее официальные представители были наконец изолированы. И третье — мы требуем разморозить российские активы, которые сегодня заморожены в Европейском союзе и отдать их Украине, которая может использовать их на покупку оружия и восстановление своего государства».

Платон Мартыненко

Платон Мартыненко, студент (приехал на учебу в Варшаву из Киева), участник акции:

«Я как активный представитель нашей молодежи считаю, что это очень важно. Если ты можешь, это не трудно прийти, поддержать защитников. У нас есть требование — предоставление F-16, большего количества систем ПВО».

Наталья

Наталья (родом из Крыма, с 2015 года проживает в Киевской обл.), участница акции:

«В Варшаву я приехала в отпуск, мы специально выехали на праздники, на Новый год, чтобы уберечься от обстрелов. В среду уже возвращаемся домой. На акцию я пришла, потому что это важно для меня, для моей семьи, для моих детей. Я очень хочу, чтобы они росли дома, в мире. Я хочу ложиться спать и быть уверенной, что завтра их увижу, наш дом будет целым, и все будет хорошо. Учитывая ситуацию, которая уже произошла, и на которую я не могу повлиять, очень хочу, чтобы страна-террористов понесла наказание за свои действия».

Материал подготовлен при помощи MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.

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