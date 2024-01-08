Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Біля представництва ЄС у Варшаві відбулася акція «STOP russian TERROR»

08 січня 2024, 22:05

Біля представництва ЄС у Варшаві відбулася акція «STOP russian TERROR»

Акція на підтримку України у Варшаві Акція на підтримку України у Варшаві

У Варшаві 8 січня відбулася акція «STOP russian TERROR». Попри 11 градусний мороз біля представництва Європейського Союзу зібралося близько трьох тисяч українців. Основні вимоги організаторів та учасників заходу — негайно надати Україні зброю, зокрема винищувачі F-16, а також негайно застосувати санкції щодо російських дипломатів в Євросоюзі.

На акції побувала і поспілкувалася з її учасниками журналістка Юлія Войнар для «Новин Донбасу».

Наталка Панченко

Наталка Панченко, лідерка громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава», організаторка акції: 

«Ця акція важлива, перш за все, щоб спробувати вчергове пробудити світ і нагадати йому про те, що в Україні досі триває війна. Ми будемо передавати офіційне звернення до влади Європейського союзу, в якому закликаємо Європейський парламент, Європейську комісію і Європейську раду негайно ухвалити всі можливі міри для того, щоб захистити Україну перед російським терором. Ми вимагаємо всього 3 речі. Перша — якомога швидше надати Україні всю необхідну зброю, щоб Україна могла захистити своїх цивільних перед обстрілів. Друге — ми вимагаємо позбавлення російських дипломатів можливості комунікувати з усім цивілізованим світом, повиганяти їх з усіх міжнародних асоціації, повиганяти їх з країн Європейського союзу, позакривати їхні посольства, консульства і робити так, щоб країна агресор її офіційні представники були нарешті ізольованими. І третє — ми вимагаємо розморозити російські активи, які сьогодні заморожені в Європейському союзі і віддати їх Україні, яка їх може використати на закупівлю зброї і відбудову своєї держави.

Платон Мартиненко

Платон Мартиненко, студент (приїхав на навчання до Варшави з Києва), учасник акції: 

«Я як активний представник нашої молоді вважаю, що це надважливо. Якщо ти маєш змогу, це не важко прийти, підтримати захисників. У нас є вимога — надання F-16, більшої кількості систем ППО».

Наталя

Наталя (родом з Криму, від 2015 року проживає у Київській обл.), учасниця акції: 

«У Варшаву я приїхала у відпустку, ми навмисне виїхали на свята, на Новий рік, щоб вберегтися від обстрілів. В середу вже повертаємося додому. На акцію я прийшла, бо це важливо для мене, для моєї сімʼї, для моїх дітей. Я дуже хочу, щоб вони росли вдома, в мирі. Я хочу лягати спати і бути впевненою, що завтра їх побачу, наш будинок буде цілий, і все буде добре. Враховуючи ситуацію, яка вже сталася, і на яку я не можу вплинути, дуже хочу, щоб країна-терористів понесла покарання за свої дії».

Матеріал підготовлений за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь! 

ТЕГИ

Місця
Польща Варшава
Інше
Війна Санкції F-16

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:48
Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News
15:41
Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець
13:26
Окупанти наступають біля Куп'янська і намагаються прорвати українську оборону — Сирський
12:46
На Донеччині 131 населений пункт залишається без світла через бойові дії та негоду
12:44
Дев'ять співробітників Маріупольського СІЗО звинувачуються у допомозі бойовикам «Сомалі»
12:21
СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який працював на Укрзалізниці
11:50
Загарбники облаштують укриття з тіл загиблих товаришів по службі — ВСУ
09:39
У підконтрольній РФ «Воді Донбасу» визнали нестачу працівників
09:17
Вранці окупанти обстріляли Запоріжжя, є поранені
08:30
На окупованих територіях відзначається нестача ліків та вакцин
08:00
Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
13:10
Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл
01:16
РФ обстріляла Покровськ: є руйнування та постраждалі
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
усі новини
23:02
Росія вдвічі зменшила кількість обстрілів та штурмів Авдіївки — ЗСУ
22:27
Зеленський визначив переговорників щодо гарантій безпеки для України
22:05
Біля представництва ЄС у Варшаві відбулася акція «STOP russian TERROR»
21:58
У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
21:19
Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про 45 поранених
20:48
На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
20:24
У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
19:48
ГУР отримало масив таємних даних про ВПК оккупантів, вартістю 1,5 млрд доларів
19:07
У законопроекті про мобілізацію побачили корупційні ризики — ЗМІ
18:34
Українцям відключатимуть електроенергію за борги
18:32
На Донеччині за тиждень енергетики повернули світло понад 75 тисячам родин — ДТЕК
17:57
Централізоване опалення на Донеччині: в ОВА розповіли, скільки котелень працює
17:47
У спробі «заморозити» Україну РФ стала жертвою морозів
17:18
У битві за Авдіївку РФ втратила у 14 разів більше техніки, ніж Україна. У Кринках — уп'ятеро
16:48
Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News
16:30
В Україні ліквідовано високопоставленого офіцера ВДВ РФ
15:41
Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець
15:15
«Цигани, навіщо ви сюди приїхали?»: сербські найманці скаржаться на знущання в армії РФ
15:05
На залізниці в російському Нижньому Тагілі стався вибух
14:25
Парламентський комітет ухвалив рішення щодо Мар'яни Безуглої
усі новини
ВІДЕО
ФОТО: Новини Донбасу У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
08 січня, 21:58
Пошуко-рятувальна операція у Покровському районі ФОТО: Телелеграм/Ігор Клименко На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
08 січня, 20:48
Рятівні роботи у Покровську на місці обсріла. Фото: МВС У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
08 січня, 20:24
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС У Києві на Троєщині згорів тролейбус: влада повідомляє про підпал зсередини
08 січня, 13:51
Знищено комплекс орбітального придушення супутників Росії «ТІРАДА-2». Фото: кадр із відео ССО знищили російський комплекс «ТІРАДА-2»
08 січня, 09:40
Торговий центр «Ашан» у Кривому Розі. Фото: кадр із відео Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами: пошкоджено будинки та торгівельний центр
08 січня, 09:09

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама