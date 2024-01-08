Біля представництва ЄС у Варшаві відбулася акція «STOP russian TERROR»

Акція на підтримку України у Варшаві

У Варшаві 8 січня відбулася акція «STOP russian TERROR». Попри 11 градусний мороз біля представництва Європейського Союзу зібралося близько трьох тисяч українців. Основні вимоги організаторів та учасників заходу — негайно надати Україні зброю, зокрема винищувачі F-16, а також негайно застосувати санкції щодо російських дипломатів в Євросоюзі.



На акції побувала і поспілкувалася з її учасниками журналістка Юлія Войнар для «Новин Донбасу».



Наталка Панченко

Наталка Панченко, лідерка громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава», організаторка акції:



«Ця акція важлива, перш за все, щоб спробувати вчергове пробудити світ і нагадати йому про те, що в Україні досі триває війна. Ми будемо передавати офіційне звернення до влади Європейського союзу, в якому закликаємо Європейський парламент, Європейську комісію і Європейську раду негайно ухвалити всі можливі міри для того, щоб захистити Україну перед російським терором. Ми вимагаємо всього 3 речі. Перша — якомога швидше надати Україні всю необхідну зброю, щоб Україна могла захистити своїх цивільних перед обстрілів. Друге — ми вимагаємо позбавлення російських дипломатів можливості комунікувати з усім цивілізованим світом, повиганяти їх з усіх міжнародних асоціації, повиганяти їх з країн Європейського союзу, позакривати їхні посольства, консульства і робити так, щоб країна агресор її офіційні представники були нарешті ізольованими. І третє — ми вимагаємо розморозити російські активи, які сьогодні заморожені в Європейському союзі і віддати їх Україні, яка їх може використати на закупівлю зброї і відбудову своєї держави.



Платон Мартиненко

Платон Мартиненко, студент (приїхав на навчання до Варшави з Києва), учасник акції:



«Я як активний представник нашої молоді вважаю, що це надважливо. Якщо ти маєш змогу, це не важко прийти, підтримати захисників. У нас є вимога — надання F-16, більшої кількості систем ППО».

Наталя

Наталя (родом з Криму, від 2015 року проживає у Київській обл.), учасниця акції:



«У Варшаву я приїхала у відпустку, ми навмисне виїхали на свята, на Новий рік, щоб вберегтися від обстрілів. В середу вже повертаємося додому. На акцію я прийшла, бо це важливо для мене, для моєї сімʼї, для моїх дітей. Я дуже хочу, щоб вони росли вдома, в мирі. Я хочу лягати спати і бути впевненою, що завтра їх побачу, наш будинок буде цілий, і все буде добре. Враховуючи ситуацію, яка вже сталася, і на яку я не можу вплинути, дуже хочу, щоб країна-терористів понесла покарання за свої дії».



Матеріал підготовлений за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.