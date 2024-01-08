Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины

В понедельник, 8 января Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о делегации Украины для участия в переговорах по наработке «гарантий безопасности».

Распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.

Отмечается, что делегацию для участия в «переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины» возглавляет глава ОП Андрей Ермак.

От Офиса президента в делегации присутствуют заместители Ермака Роман Машовец и Игорь Жовква, представители Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий и Виталий Мартынюк.

В ее состав также входят министры по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, обороны Рустем Умеров, его первый заместитель Александр Павлюк, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

МИД в делегации представляют заместитель министра Николай Точицкий и посол по особым поручениям Антон Кориневич.

Кроме того, в распоряжении упомянуты руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, глава СБУ Василий Малюк и Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.

В свою очередь распоряжение Зеленского предусматривает, что Ермак как глава делегации по согласованию с МИД может вносить изменения в ее состав и привлекать экспертов при необходимости.