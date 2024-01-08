Зеленський визначив переговорників щодо гарантій безпеки для України

У понеділок, 8 січня, Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про делегацію України для участі в переговорах щодо напрацювання «гарантій безпеки».



Розпорядження надруковано на сайті Офісу президента.



Зазначається, що делегацію для участі у «переговорах щодо напрацювання та підготовки двох- та багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами щодо гарантій безпеки для України» очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.



Від Офісу президента в делегації присутні заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква, представники Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький та Віталій Мартинюк.



До її складу також входять міністри з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, оборони Рустем Умеров, його перший заступник Олександр Павлюк, заступник міністра юстиції Ірина Мудра та заступник міністра економіки Ігор Фоменко.



МЗС у делегації представляють заступник міністра Микола Точицький та посол з особливих доручень Антон Кориневич.



Крім того, у розпорядженні згадані керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, голова СБУ Василь Малюк та Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.



У свою чергу, розпорядження Зеленського передбачає, що Єрмак як голова делегації за погодженням з МЗС може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.