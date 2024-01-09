Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку

09 января 2024, 08:40

В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку

Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook

Полиции Винницкой области пришлось освобождать около 30 автомобилей и автобусов, которые попали в снежную ловушку на дороге сообщением Погребище-Турбов, сообщает пресс-центр МВД.

Полицейские до приезда спецтехники помогали вызволить авто. Сотрудники ГСЧС области предупредили водителей, что ожидается ухудшение погодных условий. 

«9-10 января на территории Винницкой области на дорогах гололедица. Температура ночью 14-19° мороза, днем 6-11° мороза. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта», — отмечают спасатели.

Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook

Чтобы освободить проезд, правоохранителям и спецтехнике понадобилось несколько часов дорогу расчистили.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Винницкая область
Прочее
Автобусы Машины снежная ловушка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:27
Под Славянском СБУ задержала информатора оккупантов
10:50
В Рубежном на оккупированной Луганщине до сих пор не обезвредили упавшую российскую авиабомбу
10:35
Армия РФ готовится к обороне Крыма — АТЕШ
08:50
На территории Украины сбили первый дрон с реактивным двигателем
08:05
Армия РФ незначительно продвинулась западнее Донецка — ISW
01:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 января
16:48
Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
15:15
«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
13:26
Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский
12:46
На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды
12:44
Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»
12:21
СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который работал на Укрзализныце
11:50
Захватчики обустраивают укрытия из тел погибших сослуживцев — ВСУ
09:39
В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников
09:17
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые
08:30
На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин
08:00
Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
все новости
11:27
Под Славянском СБУ задержала информатора оккупантов
10:52
Армия РФ нанесла 10 ударов по Донетчине: повреждены частный дом, административное здание и цех
10:50
В Рубежном на оккупированной Луганщине до сих пор не обезвредили упавшую российскую авиабомбу
10:35
Армия РФ готовится к обороне Крыма — АТЕШ
10:15
Народного депутата будут судить за подделку документов для выезда за границу
09:53
Оккупанты обстреляли Купянский район: двое людей получили ранения, есть разрушения
09:48
Сбой в «Монобанке»: что известно
09:30
В Хмельницком обнаружили тело еще одного погибшего жителя после российской атаки
08:50
На территории Украины сбили первый дрон с реактивным двигателем
08:40
В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку
08:25
Россияне ударили из артиллерии по Днепропетровщине: есть повреждения
08:05
Армия РФ незначительно продвинулась западнее Донецка — ISW
01:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 января
23:02
Россия вдвое уменьшила количество обстрелов и штурмов Авдеевки — ВСУ
22:27
Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины
22:05
Возле представительства ЕС в Варшаве прошла акция «STOP russian TERROR»
21:58
В прифронтовом Северске появился бесплатный стоматологический кабинет
21:19
Ракетный удар по Украине: Зеленский сообщил о 45 раненых
20:48
На месте атаки по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел — Филашкин
20:24
В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов
все новости
ВИДЕО
Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку
09 января, 08:40
ФОТО: Новости Донбасса В прифронтовом Северске появился бесплатный стоматологический кабинет
08 января, 21:58
Поиско-спасательная операция в Покровском районе ФОТО: Телелеграм/Игорь Клименко На месте атаки по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел — Филашкин
08 января, 20:48
Спасательные работы в Покровске на месте обстрела. Фото: МВД В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов
08 января, 20:24
Сербский наемник Деян Берич. Фото: кадр из видео «Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
08 января, 15:15
Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри
08 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама