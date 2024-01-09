В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку

Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook

Полиции Винницкой области пришлось освобождать около 30 автомобилей и автобусов, которые попали в снежную ловушку на дороге сообщением Погребище-Турбов, сообщает пресс-центр МВД.



Полицейские до приезда спецтехники помогали вызволить авто. Сотрудники ГСЧС области предупредили водителей, что ожидается ухудшение погодных условий.



«9-10 января на территории Винницкой области на дорогах гололедица. Температура ночью 14-19° мороза, днем 6-11° мороза. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта», — отмечают спасатели.

Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook

Чтобы освободить проезд, правоохранителям и спецтехнике понадобилось несколько часов дорогу расчистили.