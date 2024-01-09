На Вінниччині автомобілі та автобуси потрапили у снігову пастку

Дороги на Вінниччині замело снігом. Фото: Facebook

Поліції Вінницької області довелося звільняти близько 30 автомобілів та автобусів, які потрапили у снігову пастку на дорозі сполученням Погребище-Турбів, повідомляє пресцентр МВС.



Поліцейські до приїзду спецтехніки допомагали визволити авто. Співробітники ДСНС області попередили водіїв, що очікується погіршення погодних умов.



«9-10 січня на території Вінницької області на дорогах ожеледиця. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту», - зазначають рятувальники.

Дороги на Вінниччині замело снігом. Фото: Facebook

Щоб звільнити проїзд, правоохоронцям та спецтехніці знадобилося кілька годин, щоб дорогу розчистили.