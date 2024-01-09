Сбой в «Монобанке»: что известно

Утром 9 января в приложении «Монобанк» произошел сбой. Об этом сообщают пользователи банка в Сети. В частности, украинцы жалуются, что не работают сервисы «Банки».

Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил, что есть определенные проблемы. Причины он не назвал.

Он отметил, что специалисты уже занимаются решением этой проблемы.

«Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь», — прокомментировал он.

Обновлено (9:50): Олег Гороховский сообщил, что проблема устранена.

«Поднялись. Ещё раз прошу прощения», — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что 12 декабря на Monobank была совершена хакерская атака.