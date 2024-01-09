Збій у «Монобанку»: що відомо

Вранці 9 січня у застосунку «Монобанк» стався збій. Про це повідомляють користувачі банку у Мережі. Зокрема українці скаржаться, що не працюють сервіси «Банки».
Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив , що є певні проблеми. Причин він не назвав.
Він наголосив, що фахівці вже займаються вирішенням цієї проблеми.
«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», — прокоментував він.
Оновлено (9:50): Олег Гороховський повідомив, що проблему вирішено.
«Піднялися. Ще раз перепрошую», — написав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 12 грудня на Monobank було здійснено атаку хакерів.