Збій у «Монобанку»: що відомо

Вранці 9 січня у застосунку «Монобанк» стався збій. Про це повідомляють користувачі банку у Мережі. Зокрема українці скаржаться, що не працюють сервіси «Банки».

Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив , що є певні проблеми. Причин він не назвав.

Він наголосив, що фахівці вже займаються вирішенням цієї проблеми.

«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», — прокоментував він.

Оновлено (9:50): Олег Гороховський повідомив, що проблему вирішено.

«Піднялися. Ще раз перепрошую», — написав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 12 грудня на Monobank було здійснено атаку хакерів.