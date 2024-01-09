Оккупанты обстреляли Купянский район: двое людей получили ранения, есть разрушения

Российские войска вчера вечером, 8 января, в очередной раз атаковали Купянский район Харьковской области. В результате чего двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В 17:30 оккупанты нанесли удар по поселку Двуречная Купянского района», — написал он.



По уточненной информации, ранены 57-летний мужчина и 63-летняя женщина.



Известно, что пострадавших доставили в больницу, состояние — среднее. Также поврежден частный дом.



Кроме того, в 14:15, а также с 18:00 до 18:40 россияне из РСЗО «Смерч» обстреляли село Большой Бурлук Купянского района. Повреждены складские помещения, дом культуры, элеватор. Информация о жертвах не поступала.



Синегубов добавил, что вечером Волчанск Чугуевского района попал под атаку оккупантов. Поврежден дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.



Напомним, военные РФ продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлении Купянска Харьковской области.