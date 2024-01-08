Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский

Военные РФ продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлении Купянска Харьковской области. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александр Сырский в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, на Купянском направлении ситуация остается сложной.

«Агрессор продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба», — рассказал Сырский.

Как отметил командующий, армия РФ каждый день штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций противник осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска.

Сырский подчеркнул, что командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

«Наши воины дают адекватный отпор агрессору и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал противника и наносить ему ощутимые потери», — отметил командующий.

Напомним, недавно британское издание The Telegraph со ссылкой на «приближенный» к украинским военным источник заявило о том, что россияне якобы могут начать «наземное наступление» в Харьковской области 15 января после массированных обстрелов.