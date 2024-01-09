Окупанти обстріляли Куп'янський район: двоє людей отримали поранення, є руйнування

Російські війська вчора ввечері, 8 січня, вкотре атакували Куп'янський район Харківської області. Внаслідок чого двоє місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«О 17:30 окупанти завдали удару по селищу Дворічна Куп'янського району», — написав він.



За уточненою інформацією, поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку.



Відомо, що постраждалих доправили до лікарні, стан — середній. Також пошкоджено приватний будинок.



Крім того, о 14.15, а також з 18.00 до 18.40 росіяни з РСЗВ «Смерч» обстріляли село Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджено складські приміщення, будинок культури, елеватор. Інформація про жертви не надходила.



Синєгубов додав, що увечері Вовчанськ Чугуївського району потрапив під атаку окупантів. Пошкоджено будинок та господарські будівлі. Без постраждалих.



Нагадаємо, військові РФ продовжують вести активні наступальні дії у Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ та просунутися у напрямку Куп'янська Харківської області.