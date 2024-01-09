Народного депутата будут судить за подделку документов для выезда за границу

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного избранника за подделку документов для выезда за границу, сообщает Генпрокуратура.



«Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу», — говорится в сообщении.



По данным следствия, он подготовил заявление от своего имени на имя Министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины в связи со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение.



Однако, получив эти документы, народный избранник, вместо того чтобы сопровождать своего отца на лечение, пересек государственную границу самостоятельно на следующий день после выезда за границу отца.



В дальнейшем отец вернулся в Украину гораздо раньше нардепа. Народный избранник находился за пределами Украины более месяца на отдыхе.



Согласно полученной информации во время пребывания за границей, он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.



Напомним, по материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.