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Народного депутата судитимуть за підробку документів для виїзду за кордон

09 січня 2024, 10:15

Народного депутата судитимуть за підробку документів для виїзду за кордон

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного обранця за підробку документів для виїзду за кордон, повідомляє Генпрокуратура.

«Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості в офіційні документи, на підставі яких виїхав за кордон», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він підготував заяву від свого імені на ім'я Міністра охорони здоров'я України з проханням надати йому документи, необхідні для перетину державного кордону України у зв'язку із терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Однак, отримавши ці документи, народний обранець, замість супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно наступного дня після виїзду за кордон батька.

Надалі батько повернувся в Україну набагато раніше за нардепа. Народний обранець перебував за межами України понад місяць на відпочинку.

Згідно з отриманою інформацією під час перебування за кордоном, він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському.

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