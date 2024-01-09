Вокруг Авдеевки выпало до полуметра снега, температура -15 градусов: Барабаш рассказал детали

Вокруг Авдеевки Донецкой области выпало до полуметра снега. Известно, что на украинских позициях -15 градусов. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш во время телемарафона.



«Как было горячо, так и остается. Сейчас минус 15, почти сутки очень сильно падал снег. Насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно затрудняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и врагом. Мы находимся в обороне, они пытаются штурмовать», — отметил он.



По словам Барабаша, россияне наносят по городу около 20 авиабомбовых ударов. Также они применяют тяжелую технику и пехотные штурмы.



Напомним, оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки Донецкой области и усилили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе.